Χθες το βράδυ, 12 Μαΐου 2024, το Nemo, ο νικητής της Eurovision 2024, επέστρεψε στην Ελβετία, όπου τον περίμενε μια θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Εκατοντάδες Ελβετοί και φανατικοί της Eurovision συγκεντρώθηκαν εκεί, φωνάζοντας το όνομα του Nemo και χειροκροτώντας ενθουσιασμένα.

Πιο συγκεκριμένα, σε σύντομες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του κοινού και δήλωσε ότι η νίκη του στην Eurovision ήταν “όνειρο που έγινε πραγματικότητα”.

🇨🇭 One of the many people that were waiting for #Eurovision winner Nemo at Zurich Airport was TEYA (@wthisteya), who represented Austria last year and is a good friend of Nemo. 🥹🫶



[🎥 SRF] pic.twitter.com/SBosvam866