Λευτέρης Πανταζής: «Περάσαμε μια θύελλα οικογενειακή αλλά τώρα τελείωσε και είμαστε καλά»

Ο Λευτέρης Πανταζής παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου αναφέρθηκε στη νέα του συνεργασία με την Άντζελα Δημητρίου αλλά και στις σχέσεις με την κόρη του, Κόνι Μεταξά. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πως η οικογενειακή «θύελλα» που πέρασαν ανήκει πλέον στο παρελθόν, τονίζοντας πως όλα είναι πια καλά μεταξύ τους.

«Νομίζω ότι βρήκα το ευαίσθητο σημείο της οικογένειας, γιατί είναι για το παιδί. Άλλο αν το έγραψα για την κόρη μου, είναι για το παιδί. Είναι για τη μάνα, είναι για τον πατέρα. Είναι για τη γιαγιά, τον παππού που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πολλές φορές που εμείς τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, οι μαμάδες στη δουλειά και οι μπαμπάδες στη δουλειά.

Είναι για τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τον πατέρα και τη μάνα. Την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί μέναμε στο ίδιο σπίτι. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια. Πέρασε μια θύελλα αλλά τώρα τελείωσε και είμαστε καλά», τόνισε ο Λευτέρης Πανταζής.

Θυμίζουμε ότι οι φήμες για απόσταση ανάμεσα στην Κόνι Μεταξά και τον πατέρα της είχαν φουντώσει το προηγούμενο διάστημα, κυρίως λόγω του ότι ο Λευτέρης Πανταζής διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον Μάριο Καπότση, κάτι το οποίο ενοχλούσε την τραγουδίστρια.

Οι φήμες είχαν ενισχυθεί και από το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος πρόσφατα είχε αναφέρει: «Η Κόνι με τον Πανταζή δεν περνάνε καλή φάση τώρα, δεν είναι κοντά, μακάρι να τα ξαναβρούν», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσά τους.