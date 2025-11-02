Θρήνος για την Αγγελικη Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Αγγελικής Νικολούλης καθώς έφυγε το Σάββατο (1/11) από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το patrisnews.com, η μητέρα της γνωστής δημοσιογράφου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου. Η κ. Νικολούλη διατηρούσε στενή σχέση με τη γυναίκα που την έφερε στη ζωή, αφού ήταν εκείνη που τη στήριζε σε κάθε της νέο βήμα ή εμπόδιο, επαγγελματικό ή προσωπικό.

Το 2024, η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.