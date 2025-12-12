Θάνος Μικρούτσικος: Αποκαλύψεις από την σύζυγό του – «Πήρα τα πράγματά μου και έφυγα από το σπίτι»

Η Μαρία Παπαγιάννη μίλησε για τον αείμνηστο σύζυγό της, Θάνο Μικρούτσικο, στην εκπομπή «Mega Stories», με αφορμή την επέτειο έξι χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου συνθέτη. Ο σπουδαίος συνθέτης έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2019, νικημένος από τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του ένα ανεκτίμητο έργο και πολλούς που ήλπιζαν μέχρι τέλους ότι το πάθος του για τη ζωή θα νικούσε την ασθένεια.

Στο αφιέρωμα που παρουσίασε η Δώρα Αναγνωστοπούλου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η Μαρία Παπαγιάννη αναφέρθηκε στη γνωριμία τους και στις πρώτες στιγμές της σχέσης τους. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την είσοδο του συνθέτη στην ενεργό πολιτική και την ανάληψη του Υπουργείου Πολιτισμού στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, διαδεχόμενος τη Μελίνα Μερκούρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μίλτος Πασχαλίδης: Τι αποκάλυψε για την κατάθλιψη – «Ο Θάνος Μικρούτσικος με καταδίωκε για να φάω και να κοιμηθώ»

Όλα όσα είπε η Μαρία Παπαγιάννη

«Όταν του πρότεινε ο Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού, ήταν πολύ φρέσκια η σχέση μας. Μόλις που είχαμε συναντηθεί. Θυμάμαι πως η πρώτη πρόταση έφτασε όταν ήμασταν στο πρώτο μας ταξίδι, σχεδόν κρυφό από όλους. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, του είπα “προφανώς δεν θα δεχθείς”», δήλωσε αρχικά η Μαρία Παπαγιάννη.

Και συνέχισε λέγοντας: «Μόλις είχα ερωτευτεί έναν τρελό μουσικό στο Μέγαρο και ξαφνικά όλο αυτό με τρόμαξε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβα ότι το σκέφτεται, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα αλλάξουν όλα. Γυρνάμε στην Αθήνα λοιπόν και μια μέρα μου λέει πως είπε ναι. “Εντάξει, τότε κι εγώ όχι” του είπα και πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι, χωρίσαμε. Ήταν πολύ πολύ νωρίς».

«Τελικά, ο χωρισμός δεν κράτησε για πολύ. Με πήρε τηλέφωνο στη δουλειά και μου είπε “δεν σου λέω να γυρίσεις, θέλω απλώς να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα για σένα”. Φυσικά γύρισα με όλα μου τα πράγματα πίσω και είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο αυτόν του Καββαδία, που το αγαπάω πάρα πολύ», αποκάλυψε για τον Θάνο Μικρούτσικο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: