Το Kaizen Foundation ολοκληρώνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης περνά σε μια νέα εποχή, μετά την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του, από το Kaizen Foundation, τον διεθνή κοινωφελή οργανισμό που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming.

Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτήθηκε με την τελετή παράδοσής του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), παρουσία του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Υγείας καθώς και εκπροσώπων της Πολιτείας και του Νοσοκομείου, επισφραγίζοντας μία δωρεά συνολικού ύψους €4,5 εκατ., που αναβαθμίζει τις δυνατότητες ενός από τα σημαντικότερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας.

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Μια ολοκληρωμένη επένδυση με ουσιαστικό αντίκτυπο

Με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της παιδιατρικής περίθαλψης και σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η δωρεά του Kaizen Foundation αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση που ενισχύει την ποιότητα της παιδιατρικής φροντίδας, εστιάζοντας στην αναβάθμιση καίριων νοσοκομειακών λειτουργιών.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση τεσσάρων χειρουργείων, την εγκατάσταση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση των χώρων αποστείρωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης χειρουργικής φροντίδας. Παράλληλα, ανακαινίστηκαν οι Ορθοπαιδικές και ΩΡΛ κλινικές του πρώτου ορόφου, οι χώροι της Χειρουργικής Κλινικής, τα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια. Επιπρόσθετα, μέσω της δωρεάς, το νοσοκομείο ενισχύεται με νέο ξενοδοχειακό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, όπως κλίνες βρεφών και παίδων, καθώς και εξοπλισμό μεταφοράς φαρμάκων, για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών και την εξυπηρέτηση των συνοδών τους.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην αναβάθμιση των υποστηρικτικών υποδομών που ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης. Συγκεκριμένα, εκσυγχρονίστηκαν τα συστήματα πυρασφάλειας του νοσοκομείου, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, ενώ το Kaizen Foundation προχώρησε και στην ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου, με τη δημιουργία παιδικής χαράς και νέων θέσεων στάθμευσης.

Στόχος η ενίσχυση του ΕΣΥ και της παιδιατρικής φροντίδας στη χώρα

Η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και κοινωφελών οργανισμών για τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία. Η ολοκλήρωση της επένδυσης σηματοδοτήθηκε με την τελετή παράδοσης του έργου, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, καθώς και εκπροσώπων της Διοίκησης, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου.

Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation, δήλωσε: «Βασικός άξονας της δράσης του Kaizen Foundation είναι η δημιουργία αντικτύπου που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ενισχύει την κοινωνική ευημερία. Από την πρώτη στιγμή προσεγγίσαμε αυτό το έργο του εκσυγχρονισμού του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης ως μία απαραίτητη επένδυση προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στόχος μας ήταν να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας μονάδας που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης παιδιατρικής περίθαλψης και φροντίδας, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες νοσηλείας στους ασθενείς, αλλά και ένα βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας στους ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά τη Δημόσια Υγεία.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν με επαγγελματισμό, συνέπεια και αφοσίωση στην ολοκλήρωση ενός έργου με τόσο ουσιαστική αξία.»

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Η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα το Kaizen Foundation στον τομέα της δημόσιας υγείας και αποτυπώνει τη φιλοσοφία με την οποία το Ίδρυμα σχεδιάζει το σύνολο των δράσεών του· επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν μετρήσιμο και διαρκές όφελος για την κοινωνία.