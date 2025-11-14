Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «The End of an Era» – Δείτε το βίντεο

Η παγκόσμια μουσική κοινότητα βρίσκεται σε αναμονή, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ, «The Eras Tour», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 12 Δεκεμβρίου.

Το «The Eras Tour», μία σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, υπόσχεται να δώσει μια περιεκτική και προσωπική ματιά στην ποπ σταρ και την περιοδεία της που έσπασε κάθε ρεκόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τέιλορ Σουίφτ: Κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 του Billboard με το άλμπουμ «The Life Of A Showgirl»

Στο τρέιλερ, η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται να συνομιλεί με τον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, ο οποίος επιβεβαιώνεται ότι συμμετέχει στη σειρά, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην προσωπική τους ζωή.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία των Don Argott και Sheena M. Joyce, καταγράφει:

Την εξέλιξη και τον αντίκτυπο της υπερ-επιτυχημένης περιοδείας.

και τον της υπερ-επιτυχημένης περιοδείας. Άγνωστες εσωτερικές διεργασίες των παρασκηνίων και πλάνα από τις πρόβες.

των παρασκηνίων και πλάνα από τις πρόβες. Στιγμιότυπα με καλεσμένους της συναυλίας, όπως οι Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran και Florence Welch, καθώς και με το συγκρότημα, τους χορευτές και την οικογένεια της Τέιλορ Σουίφτ.

Το Disney+ υπόσχεται μια σειρά που θα ενθουσιάσει τους θαυμαστές παγκοσμίως, με πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου και δύο νέα επεισόδια να κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα.

Δείτε παρακάτω το trailer: