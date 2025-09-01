Τατιάνα Μπλάτνικ: Η εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία – «Δεν έζησα μια τέλεια ζωή»

Σε μια εξομολόγηση ψυχής, η Τατιάνα Μπλάτνικ μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για τα ψυχικά τραύματα που έχει βιώσει και τη νέα της πορεία στην Ελλάδα. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο νέο τεύχος της Vogue και τον Βλάση Κωστούρο, η πρώην σύζυγος του Νικόλαου μοιράστηκε το προσωπικό της ταξίδι, αποδεικνύοντας ότι η ευάλωτη πλευρά είναι τελικά η πιο δυνατή.

Η εγκατάστασή της στην Ελλάδα, μια κίνηση που για πολλούς θα φάνταζε σαν μια παραμυθένια νέα αρχή, αποτέλεσε την αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια τα αποτυπώματα του παρελθόντος.

Όπως εξήγησε η ίδια, η γεωγραφική αλλαγή δεν αποτελεί πανάκεια για τις εσωτερικές μάχες, αλλά αντίθετα, μπορεί να γίνει το έναυσμα για να αντιμετωπίσει κανείς τους «δραματικούς» του εαυτούς.

Όλα όσα είπε η Τατιάνα Μπλάτνικ

«Είμαι σε μια φάση που νιώθω πιο συνδεδεμένη από ποτέ με το ποια είμαι και με όσα έχω να προσφέρω. Όλα όσα έχω ζήσει, μάθει και σπουδάσει με έχουν οδηγήσει σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου και τα χρησιμοποιώ ως θεμέλιο: σταθερό, διαμορφωμένο, δυνατό. Πάνω σε αυτό συνεχίζω να χτίζω, να δημιουργώ και να προσφέρω», εξομολογήθηκε η Τατιάνα Μπλάτνικ.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Το προσωπικό μου ταξίδι με έφερε αντιμέτωπη πολλές φορές με το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Είναι, ούτως ή άλλως, ένα θέμα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αγγίζει τις ζωές των περισσότερων ανθρώπων σήμερα. Μιλώντας πιο προσωπικά, η απώλεια του πατέρα μου σε μικρή ηλικία, εξαιτίας της κατάθλιψης, άφησε ένα αποτύπωμα που δεν φεύγει».

«Είναι κάτι που σε ακολουθεί σιωπηλά, διαμορφώνει τον εσωτερικό σου κόσμο και εμφανίζεται ξανά και ξανά με διαφορετικούς τρόπους στο πέρασμα του χρόνου. Κοιτώντας πίσω, μπορώ πλέον να συνδέσω ξεκάθαρα το άγχος που ένιωθα για το σώμα, το βάρος και την εμφάνισή μου με βαθύτερα συναισθηματικά τραύματα, που τότε δεν ήξερα καν να ονομάσω», τόνισε η Τατιάνα Μπλάτνικ.