Ταμίλα Κουλίεβα: «Όταν έφερα τον γιο μου στον κόσμο επέλεξα να γεννήσω μέσα σε νερό χωρίς επισκληρίδιο»

Η Ταμίλα Κουλίεβα παραχώρησε νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές της ζωής της, από τη γέννηση του γιου της πριν από 35 χρόνια μέχρι τον ρόλο της Θάλειας στη σειρά «Άγιος έρωτας».

Γέννηση μέσα στο νερό χωρίς επισκληρίδιο

Η Ταμίλα Κουλίεβα αποκάλυψε ότι γέννησε το γιο της, Στέφανο Καραντινάκη, στο νερό και χωρίς επισκληρίδιο.

«Ήταν πριν από 35 χρόνια και τότε η εποχή δεν ήταν έτοιμη για τέτοιες μεθόδους τοκετού. Έπρεπε να το πιστέψεις, να το ακολουθήσεις και να έχει τη συναίνεση του πατέρα του παιδιού», είπε, προσθέτοντας πως η εμπειρία ήταν μοναδική και ουσιαστική: «Στο νερό δεν πονούσα τόσο πολύ και ήθελα να συμπάσχω με το παιδί μου. Εκείνο περνά μεγαλύτερη δοκιμασία από τη μητέρα».

Η Θάλεια στον «Άγιο έρωτα»

Σχετικά με τον ρόλο της Θάλειας, η Ταμίλα Κουλίεβα τόνισε: «Η Θάλεια προχωρά, διατηρώντας τις αξίες και την τρυφερότητά της. Έχει μια επιχείρηση και γίνεται επιχειρηματίας, κάτι που μου αρέσει πολύ ως εξέλιξη για τον χαρακτήρα».

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τη συνεργασία της με τη Μελίνα Βαμβακά στις σκηνές όπου οι δύο χαρακτήρες αποκαλύπτουν αλήθειες: «Η Μελίνα είναι εξαιρετική. Οι σκηνές μας δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν ουσιαστικές για την εξέλιξη της ιστορίας».

Το ιδανικό τέλος για τη Θάλεια

Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ποιο θα ήθελε να είναι το τέλος για τη Θάλεια: «Θα ήθελα δικαιοσύνη και να βρει τον εαυτό της, να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή της και να καταλήξει με τον Κυριάκο, που πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα μαζί της».

Η συνέντευξη συνδύασε αναμνήσεις προσωπικής ζωής με την αγάπη της ηθοποιού για τον ρόλο που αγαπήθηκε από το κοινό, αποκαλύπτοντας τόσο τις ευαίσθητες όσο και τις δυναμικές πλευρές της Ταμίλα Κουλίεβα.