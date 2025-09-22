Σε μία συνέντευξη-εξομολόγηση που συγκίνησε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη νέα του τηλεοπτική πορεία, αλλά και την απώλεια του πατέρα του. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη Φαίη Σκορδά, η οποία τον στήριξε με έναν ξεχωριστό τρόπο σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Αναφερόμενος στην πρεμιέρα της εκπομπής του, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά τόνισε ότι η επιτυχία μιας εκπομπής δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς: «Είτε κάναμε 5 είτε 15, κάναμε μια καλή εκπομπή και θέλει χρόνο για να δείξει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: «Λύγισε» on air ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Το ξαφνικό σε σοκάρει» – Πώς έμαθε για τον θάνατό του πατέρα του (βίντεο)

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε για τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του.

«Ήταν η πρώτη φορά που έκανα πρεμιέρα και δεν είχα μήνυμα», εξομολογήθηκε, αναφέροντας πόσο πολύ του λείπει η επικοινωνία με τον πατέρα του. Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη των φίλων του, με τους οποίους μοιράζεται την απώλεια του πατέρα, και τον βοήθησε να ξεπεράσει το πένθος.

Τότε ήταν που «λύγισε» on air, όταν αποκάλυψε την κίνηση της Φαίης Σκορδά: «Μου έστειλε ένα στεφάνι στην κηδεία του πατέρα μου και ένα μήνυμα. Ενώ ήταν η Φαίη στην άλλη άκρη της γης και ενώ δεν είμαστε φίλοι… Την αγαπώ πολύ».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: