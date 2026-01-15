Survivor 2026: Ανατροπή με διπλή αποχώρηση – Εκτός του ριάλιτι η Σταυρούλα και η Ελισάβετ 

Μια απρόσμενη τροπή επιφύλασσε το χθεσινό επεισόδιο (14/1) του Survivor 2026, καθώς η ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού για διπλή αποχώρηση «πάγωσε» Αθηναίους και Επαρχιώτες. Η βραδιά τα είχε όλα: μια οικειοθελή αποχώρηση, μια σκληρή μονομαχία και την πρώτη νίκη σε αγώνα επάθλου που συνοδεύτηκε από… παραδοσιακή φασολάδα.

Πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας του κοινού, ο Γιώργος Λιανός προχώρησε σε μια ανακοίνωση που άλλαξε τις ισορροπίες στην ομάδα των Αθηναίων. Η Ελισάβετ Σεκερτζή αναγκάστηκε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης για λόγους υγείας, αφήνοντας τους συμπαίκτες της σε κατάσταση σοκ.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν αποκαλύφθηκαν τα αποτελέσματα της τηλεψηφοφορίας. Το κοινό επέλεξε να «σώσει» τον Gio Καραντώνη, στέλνοντας τη Σταυρούλα Ποτήρη και την Κέλλυ Μποφίλιου σε μια κρίσιμη μονομαχία για την παραμονή τους.

Οι δύο γυναίκες ήρθαν αντιμέτωπες με το challenge του ανάμματος φωτιάς. Η Κέλλυ Μποφίλιου αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική, καταφέρνοντας να αναπτύξει φλόγες που έκοψαν το σχοινί και της χάρισαν τη νίκη.

Η Σταυρούλα Ποτήρη, εμφανώς απογοητευμένη που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή, είδε τη δάδα της να σβήνει οριστικά.

Κατά την αποχώρησή της, η Σταυρούλα κλήθηκε να γράψει σε έναν σφραγισμένο φάκελο το όνομα ενός συμπαίκτη της, ο οποίος είτε θα στερηθεί το δικαίωμα ψήφου είτε θα λάβει το bonus της διπλής ψήφου στο επόμενο συμβούλιο, με το περιεχόμενο του φακέλου παραμένει μυστικό μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Νικητές του επάθλου επιβράβευσης οι Επαρχιώτες

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες ρίχτηκαν στη μάχη για το πρώτο μεγάλο έπαθλο της χρονιάς. Το σετ εργαλείων (πριόνι, σκεπάρνι, καρφιά) και το ένα κιλό φασόλια μαζί με τα απαραίτητα λαχανικά για μια φασολάδα, αποτέλεσαν το ισχυρότερο κίνητρο.

Οι Επαρχιώτες επικράτησαν των Αθηναίων με σκορ 10-8, σημειάνοντας την τέταρτη νίκη τους στο παιχνίδι και εξασφαλίζοντας πολύτιμη ενέργεια για τη συνέχεια.