Στηβ Ντούζος: Στο νοσοκομείο ξανά ο γνωστός ηθοποιός

Στο νοσοκομείο περνάει τις μέρες των εορτών ο γνωστός ηθοποιός Στηβ Ντούζος, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σε ανάρτηση του στα social media.

Στην ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο ο ίδιος αναφέρει: «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

Παράλληλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία με έναν μετρητή οξυγόνου.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως πέρασε και τα περσινά Χριστούγεννα στο νοσοκομείο: «Μπήκα μέσα, έπαθα μια ίωση, μετά έπαθα covid και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έμεινα στο νοσοκομείο. Δεν επιβάρυνε αυτό τη γενικότερη κατάστασή μου. Είμαι ροκ, δε μασάω. Κανονικά τη ζωούλα μου», είχε πει σε εκπομπή.