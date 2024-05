Μόλις λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα φαίνεται πως είναι και πάλι μαζί. Μάλιστα, στα social media έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο, όπου το ζευγάρι εθεάθη στο Μόντε Κάρλο να κάνει ανέμελα την βόλτα του.

Ειδικότερα, αυτό το βίντεο πυροδότησε φήμες για επανασύνδεση, καθώς οι δυο τους δεν ακολουθούνται πλέον στα social media, κάνοντας ακόμα πιο μυστηριώδη την προσωπική τους ζωή.

So it looks like Tennis Power Couple Tsitsidosa are back on.



Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa were spotted together, today in Monte Carlo, Monaco.



May 18, 2024 pic.twitter.com/V3SKcVFmYn