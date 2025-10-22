Με μια ανάρτηση στο Facebook, ο Σταμάτης Κραουνάκης αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21.10.2025) σε ηλικία 81 ετών, νικημένος από ανακοπή καρδιάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης, ένας από τους πολλούς καλλιτέχνες που αποχαιρέτησαν τον Διονύση Σαββόπουλο, επέλεξε το Facebook για να μοιραστεί δύο στιγμές με τον σπουδαίο τραγουδοποιό που θα θυμάται για πάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Διονύσης Σαββόπουλος: Γιατί ζητούσε να βγει από το νοσοκομείο – H αποκάλυψη για τον τραγουδοποιό

Ο γνωστός συνθέτης θυμήθηκε ένα καλοκαίρι που έκανε διακοπές στον Κίσσαβο. Τυχαία, συνάντησε εκεί τον αείμνηστο καλλιτέχνη και του παραχώρησε το σπίτι που έμενε και πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί, σε μια περίοδο που η σχέση τους εμβάθυνε.

Η πιο συγκινητική αποκάλυψη αφορούσε ένα πρόσφατο τηλεφώνημα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, έχοντας δει τον Σταμάτη Κραουνάκη σε τηλεοπτική συνέντευξη, τον κάλεσε για να του εκφράσει την εκτίμησή του.

«Μου είπε ότι γίνεται καλύτερος άνθρωπος βλέποντάς με», εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Facebook: