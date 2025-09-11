Σταμάτης Γονίδης: Οι on camera δηλώσεις του για τη συνεργασία με τον Γιάννη Πλούταρχο στην Αθήνα (vid)

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» παραχώρησε δηλώσεις ο Σταμάτης Γονίδης, τον οποία συνάντησε η κάμερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο δημοφιλής τραγουδιστής, με αφορμή τις φήμες για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Πλούταρχο στην Αθήνα, έδωσε μια απάντηση που άφησε πολλά ερωτήματα, αλλά και έβαλε τέλος στα σενάρια για οριστική ρήξη.

Αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου Κατερίνας Νινιού, ο Σταμάτης Γονίδης φάνηκε επιφυλακτικός να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

«Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε από το επίσημο site του νυχτερινού μαγαζιού και μόνο από αυτό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο!», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα στους θαυμαστές του για τη συναυλία του στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Σε ερώτηση για το αν έχει μιλήσει με τον Γιάννη Πλούταρχο, ο τραγουδιστής επανέλαβε την ίδια απάντηση, παραπέμποντας και πάλι το κοινό στην επίσημη σελίδα του κέντρου.

Το παρασκήνιο της συνεργασίας τους

Λίγο καιρό μετά την αρχική ανακοίνωση της συνεργασίας τους, ο Σταμάτης Γονίδης είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από το σχήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η όποια παρεξήγηση είχε δημιουργηθεί μεταξύ των δύο καλλιτεχνών λύθηκε.

Παρά τις δηλώσεις του, οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να ανέβουν μαζί στην πίστα, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι, έστω και με κάποιες δυσκολίες, η συνεργασία τους προχωρά κανονικά.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: