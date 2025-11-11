Σπύρος Μαρτίκας: Ξανά ερωτευμένος ο γνωστός φαρμακοποιός – Αυτή είναι η νέα του σύντροφος

Έναν χρόνο περίπου μετά τον χωρισμό του από την Βρισηίδα Ανδριώτου, ο γνωστός φαρμακοποιός και πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, είναι και πάλι ερωτευμένος, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο το βράδυ της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά τη νέα του σχέση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο φαρμακοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή. Μάλιστα, προχώρησε και σε μια πρώτη αποκάλυψη για την ταυτότητα της νέας του συντρόφου, δίνοντας ένα στοιχείο για το επάγγελμά της.

«Είναι αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής, γνωριστήκαμε τυχαία, μέσω κοινών γνωστών. Το θέμα δεν είναι πού γνωριστήκαμε, το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι πολύ καλό στη ζωή του. Η διαφορά ηλικίας είναι ένα απλά αριθμός. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.