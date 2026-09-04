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ΔΙΕΘΝΗ

Η φον ντερ Λάιεν θα ανακοινώσει χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ στην Γροιλανδία

Κατά την επίσκεψή της στη Νούουκ την Κυριακή

Η φον ντερ Λάιεν θα ανακοινώσει χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ στην Γροιλανδία
EUROPEAN COMMISSSION HANDOUT
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:08

  Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόκειται να ανακοινώσει νέα χρηματοδότηση που θα διατεθεί στη Γροιλανδία και θα ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην πρωτεύουσά της, τη Νούουκ, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times.

   Η χρηματοδότηση, που θα καλύπτει την περίοδο 2026-2027, θα παρουσιαστεί μεθαύριο Κυριακή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται ευρωπαίους αξιωματούχους ενήμερους για την επίσκεψη.

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