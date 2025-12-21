Σωτήρης Πολύζος: «Όταν έρχομαι Αθήνα μένω στο σπίτι της Μιμής Ντένιση – Μετάνιωσα για το διαζύγιο»

Μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό με τον Αχιλλέα Μπέο, αλλά και στο διαζύγιο με την Μιμή Ντενίση.

«Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων και σε αυτό με βοήθησε η Μιμή Ντενίση. Δεν ήταν εύκολη η χιλιομετρική απόσταση που είχαμε με τη Μιμή, ήταν κάτι εξοντωτικό. Η Μιμή μου είχε πει ότι ήταν λάθος που πήραμε διαζύγιο και είχε δίκιο.

Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Με τη Μιμή είμαστε οικογένεια, όταν έρχομαι στην Αθήνα, μένω στο σπίτι της», ανέφερε ο παρουσιαστής.