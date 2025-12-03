Τα “γαλλικά” του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο (βίντεο)

Η αθυροστομία του Αχιλλέα Μπέου… πρωταγωνίστησε ξανά, αυτή τη φορά στην τελετή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο.

Τα… γαλλικά του δημάρχου της πόλης, προκάλεσαν αμηχανία στον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Σωτήρη Πολύζο, και την τραγουδίστρια Ανδρομάχη που βρέθηκε στον Βόλο μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.

Όλα ξεκίνησαν από την προσφώνηση του Σωτήρη Πολύζου, στον Αχιλλέα Μπέο, απευθυνόμενος στην Ανδρομάχη.

«Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην Ανδρομάχη πριν καλέσει τον Αχιλλέα Μπέο στη σκηνή λέγοντας: «Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Να το το παιδί».

Ωστόσο, η αντίδραση του δημάρχου Βόλου, είπε για τον δημοσιογράφο: «είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».

Στη συνέχεια, ο Αχιλλέας Μπέος έφερε ξανά σε δύσκολη θέση τον Σωτήρη Πολύζο με αφορμή το σακάκι του: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού… και το έκανε σακάκι».

Επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις είπε «χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται».