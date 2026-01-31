Σωτήρης Καλυβάτσης για «ΑΜΑΝ»: «Αν αυτά που γυρίζαμε τότε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή» (Βίντεο)

Για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη στην εκπομπή «ΑΜΑΝ, τα καθάρματα» αναφέρθηκε ο Σωτήρης Καλυβάτσης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30.01) από τον ΣΚΑΪ.

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι «τότε που κάναμε το ΑΜΑΝ ήταν μια εντελώς άλλη εποχή» και πρόσθεσε ότι, αν τα ίδια σκετς γυρίζονταν σήμερα, «θα ήμασταν φυλακή όλοι μαζί», καθώς δεν θα μπορούσε να αντέξει η εκπομπή περισσότερο από μία μέρα, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Φάνης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στο πρόσφατο reunion του «Παρά Πέντε» από τον Γιώργο Καπουτζίδη και ρώτησε τον Καλυβάτση αν θα επανέφερε για μία ημέρα το «ΑΜΑΝ». Ο ηθοποιός απάντησε πως δεν μπορεί να το προσδιορίσει, αλλά ότι «ίσως όταν μεγαλώσουμε, πιο πολύ από τώρα».

Με χιούμορ, πρόσθεσε: «Φαντάζεσαι να είμαστε 70, 75, 80 χρονών και να κάνουμε ένα ΑΜΑΝάκι; Περίμενε. Να περάσει σούπερ… θα περιμένω, χειμώνας θα ντυθώ. Περίμενε εσύ».