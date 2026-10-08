Σοφία Βογιατζάκη: Η τεράστια αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση – “Έχασα 36 κιλά, το θέμα είναι να μην τα ξαναπάρω”

Την Σοφία Βογιατζάκη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Happy Day” κατά την διάρκεια πρόβας για την θεατρική παράσταση “Η ιδέα της χρονιάς”. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός μίλησε για την τεράστια αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει 36 κιλά.

“Έχω διώξει κι άλλο βάρος. Το ζήτημα είναι να χάσω λίγο ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μη τα ξαναπάρω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος που τα διατηρώ. Δε στερούμαι κάτι, αν θελήσω την πάστα, θα την φάω. Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά. Περπάτημα κάνω. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική. Εντάξει, αν θες χρόνο βρίσκεις, αλλά δεν την αγαπάω πολύ τη γυμναστική. Περπατάω πολύ μαζί με τον σκύλο”, είπε χαρακτηριστικά η Σοφία Βογιατζάκη.