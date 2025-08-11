Σοφία Σεϊρλή: “Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…” – Θλίψη για την ηθοποιό που πνίγηκε στους Φούρνους

Σοκ και θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον ξαφνικό χαμό της ηθοποιού και σεναριογράφου Σοφίας Σεϊρλή, που πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου παραθέριζε.

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να διανύσει μεγάλη απόσταση, κολυμπώντας σε βαθιά νερά, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και δεν κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φίλη της, που την περίμενε, ανησύχησε όταν κατάλαβε ότι αργούσε και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Δυστυχώς, η επιχείρηση εντοπισμού επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι στους Φούρνους Κορσεών είχε πνιγεί πριν από δύο χρόνια ο 11χρονος γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη.

Σε ανάρτησή της η ηθοποιός και φίλη της 77χρονης, Κατερίνα Μαραγκού, αποκάλυψε ότι το τραγικό περιστατικό έγινε στην παραλία Καμάρι.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, σε τηλεφώνημα που είχαν είχε πει στη Σοφία Σεϊρλή να επιλέξουν άλλη παραλία γιατί «έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα».

«Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες» καταλήγει στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μαραγκού.

Η ηθοποιός έγραψε συγκεκριμένα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν

η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί,δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα , έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία Δεν με άκουσες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας .

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο,

πάντα με άκουγες..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα γιατί δεν το έκανες».

Με το που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση, φίλοι και συνεργάτες της από τον καλλιτεχνικό χώρο έσπευσαν να εκφράσουν την οδύνη τους.