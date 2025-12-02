Σοφία Μουτίδου: «Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή, το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου»

Η συζήτηση για το ελληνικό MeToo και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο του θεάματος παραμένει επίκαιρη. Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Ελένης Ροδά για το πώς αντιμετωπίζονταν στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, η Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο.

Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η ηθοποιός ήταν η πρώτη που σχολίασε τα λεγόμενα της τραγουδίστριας, μιλώντας στην εκπομπή «Real View» του OPEN.

Η Σοφία Μουτίδου προκάλεσε αίσθηση με την ειλικρίνεια και τον αυτοσαρκασμό της, τονίζοντας ότι η ίδια δεν υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που λες. Κόκκινο πανί είναι αυτό που λες. Τι θα πει λίγο και πολύ και όχι; Ο καθένας έχει το ένστικτό του και ξέρει πολύ καλά πότε κάποιος παραβιάζει τα όριά του. Υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να μην παραβίασε κανείς τα όρια της κας Ροδά», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Ούτε εμένα μου τα παραβίασε κανείς. Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή και ό,τι αυτό σημαίνει το υπόλοιπο το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου, δεν είχα το πέσιμο αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπα χυδαιότητες και κορίτσια να φοβούνται και να το βουλώνουν και να μην μιλάνε για να μην», τόνισε η Σοφία Μουτίδου.

«Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα», είχε πει η Ελένη Ροδά.

