Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Το ζευγάρι χώρισε μετά από 23 χρόνια σχέσης (vid)

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης, φαίνεται πως αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η είδηση, που έσκασε σαν «βόμβα» τις τελευταίες ώρες, κάνει λόγο για το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε 23 ολόκληρα χρόνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο χωρισμός των δύο ηθοποιών φέρεται να είναι συναινετικός και η απόφαση ελήφθη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού πριν από περίπου δύο μήνες, με το ζευγάρι να ζει πλέον σε διαφορετικές στέγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Σμαράγδα Καρύδη: Οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο

Η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση τοποθετείται χρονικά στην πρεμιέρα της παράστασης «Σε βλέπω», όπου η Σμαράγδα Καρύδη είχε δώσει το «παρών» για να στηρίξει τον σύντροφό της.

Έκτοτε, η ηθοποιός επιλέγει να περνά τον ελεύθερο χρόνο της στην αγαπημένη της Αίγινα, έχοντας στο πλευρό της καλούς φίλους και συνεργάτες από την εποχή του «Παρά Πέντε».

NDPPHOTO/ NDP PHOTO

Οι διαφορετικές εκδοχές και η σιωπή των δύο πρωταγωνιστών

Παρά τη φημολογία, το τοπίο παραμένει ελαφρώς θολό όσον αφορά το αν ο χωρισμός είναι οριστικός.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως είχε λάβει τη συγκεκριμένη πληροφορία από πολλαπλές πηγές, ωστόσο σημείωσε πως πριν από λίγες μόλις ημέρες το ζευγάρι εθεάθη να δειπνεί μαζί σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας.

Αυτό ενισχύει την εκτίμηση πως, ακόμη κι αν η ερωτική τους σχέση έχει ολοκληρωθεί, οι δύο τους διατηρούν άριστες επαφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θοδωρής Αθερίδης, αν και ενημερώθηκε προσωπικά για τη διαρροή της είδησης, επέλεξε την οδό της σιωπής, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα όσα ακούγονται.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: