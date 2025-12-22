Σμαράγδα Καρύδη: Οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο

Καλεσμένη στο YouTube κανάλι του Fipster, η Σμαράγδα Καρύδη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αναφερόμενη στην καριέρα της και το επερχόμενο reunion του «Παρά Πέντε». Η δημοφιλής ηθοποιός απάντησε με ειλικρίνεια στις αναζητήσεις των χρηστών για την προσωπική της ζωή και την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

Παράλληλα, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις παλαιότερες σχέσεις της, αναπολώντας την περίοδο που υπήρξε ζευγάρι με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στον δεσμό που ακολούθησε με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ρίχνοντας φως σε γνωστές αλλά και άγνωστες πτυχές του παρελθόντος της.

Όλα όσα είπε η ηθοποιός

«Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι.

Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια On – Off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι», είπε αρχικά η Σμαράγδα Καρύδη.

«Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη», ανέφερε για την σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: