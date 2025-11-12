Σμαράγδα Καρύδη: Η αποκάλυψη για τις αισθητικές επεμβάσεις και τα μυστικά ομορφιάς στα 56 της

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για διάφορες πτυχές της ζωής της, από τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη και τους γονείς της, μέχρι τα προσωπικά της «μυστικά» για την ομορφιά και τη στάση της απέναντι στις αισθητικές επεμβάσεις.

Είσαι μία γυναίκα που μεγαλώνεις πολύ όμορφα. Συμφιλιώθηκες γρήγορα με τον χρόνο;

Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο. Μπορώ και κάνω πλάκα, το αντιμετωπίζω με χιούμορ και γελάω. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και να ζω το τώρα. Δεν μου αρέσει που περνάει ο χρόνος, όπως δεν αρέσει σε κανέναν. Αλλά τι να κάνω;

Θα έκανες λίφτινγκ;

Μπορεί να κάνω κάποια στιγμή. Αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι στο πρόσωπό μου που να με παραμορφώσει. Δεν κατηγορώ κανέναν που του συνέβη, γιατί ούτε ο ίδιος ήθελε να του συμβεί. Δεν φοβάμαι καμία πλαστική επέμβαση, μόνο τις αποτυχημένες.

Χρησιμοποιείς φίλτρα στις φωτογραφίες σου στο Instagram;

Όχι πάντα. Κοιτάω να έχω καλό φωτισμό.

Τι προσέχεις περισσότερο στη διατροφή σου;

Αποφεύγω τη ζάχαρη, δεν βάζω ούτε στον καφέ μου. Δεν τρώω κάθε μέρα γλυκά. Δεν πίνω αναψυκτικά και δεν αγαπάω τα τηγανητά. Έχω όμως μεγάλη γκάμα στο φαγητό. Μου αρέσουν τα λαδερά, τα μαγειρευτά, τα σπιτικά φαγητά. Επίσης δεν πίνω συχνά αλκοόλ. Είμαι τυχερή επειδή έχω έναν μεταβολισμό που όσο και να άλλαξε με τα χρόνια, παραμένει καλός. Δεν παίρνω εύκολα κιλά, 3 πάνω, 3 κάτω παίζω πάντα.

Όταν δηλαδή παίρνω 3 κιλά, βάζω αμέσως φρένο, κι αυτό με βοηθάει. Δεν έχω κάνει ποτέ αυστηρή δίαιτα ζυγίζοντας τα γραμμάρια των μερίδων μου. Ξέρω τι πρέπει να αφαιρώ από τη διατροφή μου για να χάσω βάρος. Κυρίως υδατάνθρακα και να μην τρώω πολύ αργά το βράδυ, που μου αρέσει. Έχω τον μεταβολισμό και το σώμα του πατέρα μου.