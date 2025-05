Περισσότερα από 450 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο του Ντέιβιντ Λιντς, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η κόκκινη κουρτίνα και το ασπρόμαυρο χαλί ζιγκ-ζαγκ από το «Black Lodge» (Κόκκινο Δωμάτιο), της σκηνοθετικής του καρέκλας, της οικιακής μηχανής εσπρέσο και διαφόρων εκτυπώσεων και αναμνηστικών από τις εμβληματικές ταινίες του, θα πωληθούν σε δημοπρασία.

Η πώληση που διοργανώνεται από τους οίκους Julien’s Auctions και Turner Classic Movies με φυσική παρουσία στο Λος Άντζελες και διαδικτυακά από τις 18 Ιουνίου, θα προσφέρει επίσης στους θαυμαστές την ευκαιρία να υποβάλουν προσφορά για μία συλλογή εκτυπώσεων φωτογραφιών του Λιντς από τα παρασκήνια της ταινίας «Eraserhead», βιντεοταινίες VHS με το φιλμ τρόμου, έναν vintage καναπέ Boomerang με ταπετσαρία σενίλ σε καφέ χρώμα με ξύλινα πόδια και ενσωματωμένο τραπεζάκι, το ίδιο μοντέλο καναπέ που χρησιμοποιήθηκε στο φιλμ «Lost Highway», μια κιθάρα Danny Ferrington του 2012 σχεδιασμένη από τον σκηνοθέτη στο οικιακό του στούντιο και την προσωπική του συλλογή από άλμπουμ Blue Velvet.

