Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε συνέντευξή της στο E! News, παραδέχτηκε ότι δεν έχει δει ποτέ ολόκληρο το «Sex and the City», ούτε καν τη νέα του συνέχεια στο HBO «And Just Like That».

«Ω Θεέ μου, όχι. Δεν το βλέπω, δεν το έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει τα περισσότερα επεισόδια τουλάχιστον. Νομίζω πως είναι κάπως περίεργο γι’ αυτά να εντάξουν κάτι τέτοιο στη λίστα προβολών τους», αποκάλυψε η διάσημη ηθοποιός.

Η απόφαση της αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή, με επίκεντρο τα παιδιά της τα οποία ούτε και εκείνα έχουν δει κάποιο επεισόδιο.

Η διάσημη ηθοποιός ξεκαθάρισε πως προτεραιότητά της είναι να διατηρήσει την εικόνα του γονέα στα μάτια των παιδιών της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να αποστασιοποιηθεί από τον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο της.

«Περισσότερο απ’ όλα θέλω να με θυμούνται ως τη μητέρα τους. Ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουν να δουν τις σειρές και να νιώσουν άνετα με αυτό που θα αντικρίσουν. Δεν κάνω κάτι που να θεωρώ τρομερά σοκαριστικό, αλλά είναι μια πολύ διαφορετική οπτική στο πώς βλέπει κανείς τον γονιό του», υπογράμμισε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Ωστόσο εκφράζει την ευγνωμοσύνη της όχι μόνο για τη διαχρονική επιρροή της σειράς, αλλά και επειδή, όπως τόνισε, η ίδια και οι συμπρωταγωνίστριές της – Σίνθια Νίξον, Κρίστιν Ντέιβις και Κιμ Κατράλ – αντιλήφθηκαν την ιδιαιτερότητα του πρότζεκτ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Πιστεύω ότι πολλές ξεχωριστές ευκαιρίες περνούν και χάνεται η στιγμή, γιατί είσαι απορροφημένος στις λεπτομέρειες της δουλειάς. Συχνά δεν έχεις την ευκαιρία να την απολαύσεις. Εμείς σταθήκαμε πολύ τυχερές. Αγαπήσαμε πραγματικά τη δουλειά μας. Δεν κοιτάμε πίσω και λέμε: ‘Ω Θεέ μου, θα ήθελα να είχαμε περάσει καλά. Θα ήθελα να είχαμε καταλάβει τι είχαμε’. Και αυτό σημαίνει τα πάντα», ανέφερε.

Τα νέα επεισόδια της τρίτης σεζόν του «And Just Like That…» θα κάνουν πρεμιέρα στο HBO Max από τις 29 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

