Σάλος με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα: Είπε τον Χριστό «influencer» και δέχθηκε αναφορά στο Facebook

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποφάσισε να ευχηθεί με έναν πρωτότυπο τρόπο στα social media, χαρακτηρίζοντας τον Ιησού Χριστό ως τον «μεγαλύτερο influencer» όλων των εποχών. Η ανάρτησή του, όμως, προκάλεσε την οργή ορισμένων χρηστών του Facebook.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο γνωστός stand-up comedian, κάποιοι προχώρησαν σε αναφορές, με αποτέλεσμα η επίμαχη ανάρτηση να «εξαφανιστεί» από το προφίλ του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μήνυμά του, που ανέβασε το πρωί της Πέμπτης (25/12), έγραφε: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Η ανάρτηση αυτή φαίνεται ότι προκάλεσε αντιδράσεις από διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, έσπευσαν να την αναφέρουν, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να μην είναι πλέον ορατή στο προφίλ του.