Τσουβέλας: «Εξαφανίσου για να μη σε κουτουλήσω» – Αμήχανο επεισόδιο με θεατή σε παράσταση

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μοιράστηκε ένα αμήχανο περιστατικό με θεατή που ήθελε να του δημιουργήσει πρόβλημα μετά την ολοκλήρωση της παράστασης.

Ο κωμικός, αφού εξήγησε πώς λειτούργησε όταν κάνει stand -up, μίλησε για τη στιγμή που ένα άτομο από το κοινό του απηύθυνε τον λόγο με επιθετική διάθεση, θεωρώντας ότι έχει προσβάλλει κάποιον άλλο με τα αστεία του. Επίσης ανέφερε ποια θα ήταν η δική του αντίδραση.

Το απόγευμα της Τρίτης (02/12) ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», και θυμήθηκε την αντιπαράθεση που είχε με θεατή σε παράσταση του.

«Κάποιες φορές στην παράσταση – δεν το κάνω πια – έπαιρνα δύο ανθρώπους και έκανα θεατρικό εκείνη τη στιγμή. Και επειδή αυτό που είχα περιγράψει ήταν πιο πιπεράτο, μου είπε ”το παιδί θα νιώθει καλά;”. Δεν προσέβαλα κάποιον… εξ ονόματος του παιδιού, ως θεματοφύλακας της Δημοκρατίας, ήρθε να μου δημιουργήσει θέμα. Του είπα “εξαφανίσου από εδώ για να μη σε κουτουλήσω”», είπε χαρακτηριστικά.