Σακίρα: Εμφανίστηκε με μπικίνι στο Μεξικό και «μάγεψε» με τις αναλογίες της στα 48 της χρόνια

Η Σακίρα, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, εντυπωσιάζει με την άψογη φυσική της κατάσταση. Η 48χρονη Κολομβιανή σταρ, εκμεταλλευόμενη ένα σύντομο διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία της «Las Mujeres Ya No Lloran», βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στο Κάμπο του Μεξικού για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε μια παραλία, όπου επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό μεταλλικό ροζ μπικίνι. Οι φωτογραφίες έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το γυμνασμένο της κορμί και τις απίστευτες αναλογίες που διατηρεί στα 48 της χρόνια.

Η Σακίρα φάνηκε να απολαμβάνει τον ήλιο και την άμμο, ενώ σε κάποια στιγμιότυπα την είδαμε να ξαπλώνει και να διαλογίζεται, δείχνοντας ότι η σωματική και ψυχική ευεξία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Η σύντομη απόδραση της τραγουδίστριας αποτελεί μια απαραίτητη ανάπαυλα πριν επιστρέψει στη σκηνή, καθώς η περιοδεία της συνεχίζεται. Η Σακίρα αναμένεται να δώσει την επόμενη συναυλία της στις 23 Αυγούστου στο Μοντερέι του Μεξικού, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία στους χιλιάδες θαυμαστές της.

Δείτε τις φωτογραφίες: