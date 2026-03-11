Ρούλα Κορομηλά: «Αυθεντικός, κορυφαίος, χαρισματικός» – Ο συγκηντικός αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαρίνο

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαρίνο η Ρούλα Κορομηλά, μετά την είδηση του θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη την Τετάρτη (11.03) η οποία προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μέσα από story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τον θαυμασμό και την εκτίμησή της για το ταλέντο και τη σημαντική πορεία του σπουδαίου σόουμαν, τονίζοντας τη μεγάλη συμβολή του στην ελληνική τηλεόραση.

Η ανάρτηση της Ρ. Κορομηλά

«Μοναδικός κυριολεκτικά. Ο μεγαλύτερος, κορυφαίος, αυθεντικός, χαρισματικός, ανυπέρβλητος, εκρηκτικός showman της ελληνικής τηλεόρασης. Με το αστείρευτο ταλέντο του έλαμψε και φώτισε την ελληνική σκηνή και χάρισε μοναδικές αξεπέραστες αναντικατάστατες στιγμές στην τηλεόραση. Αντίο Γιώργο Μαρίνο. Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό, τον σεβασμό και τη βαθιά μου εκτίμηση για πάντα», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του 1990 τόσο η Ρούλα Κορομηλά όσο και ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξαν πρωτοπόροι της ελληνικής τηλεόρασης, παρουσιάζοντας με μεγάλη επιτυχία τα πρώτα μεγάλα βραδινά τηλεοπτικά σόου της εποχής.