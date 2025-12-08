Rosalia: Η στιγμή που τρομάζει από κατσαρίδα σε live συνέντευξή της – Το βίντεο που έγινε viral

Η διεθνής σούπερ σταρ της φλαμένκο pop, Rosalia, αποκάλυψε μια έντονη φοβία της κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης, όταν η θέαση μιας κατσαρίδας την οδήγησε σε πανικό, με το βίντεο να γίνεται αμέσως viral.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης, η τραγουδίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με μία κατσαρίδα που έκανε την εμφάνισή της. Το θέαμα ήταν αρκετό για να αποκαλύψει την έντονη και, όπως αποδείχθηκε, ανεξέλεγκτη φοβία της Rosalia.

Μόλις αντιλήφθηκε το έντομο, η Rosalia σηκώθηκε από τη θέση της με μια κραυγή και άρχισε να τρέχει πανικόβλητη πάνω-κάτω στον χώρο της συνέντευξης, προσπαθώντας να απομακρυνθεί.

Η αντίδραση της τραγουδίστριας ήταν τόσο έντονη και αυθόρμητη, που η παρουσιάστρια της εκπομπής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της.

Το βίντεο της «φυγής» της Rosalia έγινε αστραπιαία viral, δείχνοντας μια πολύ πιο ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά της παγκόσμιας σταρ.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

ROSALÍA running out of an interview because she was scared of a cockroach. 😭

pic.twitter.com/CUy2Zhm4gG— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) December 8, 2025

Ποια είναι η Rosalia

Η Rosalía είναι μια από τις πιο επιδραστικές σύγχρονες καλλιτέχνιδες, γνωστή για τον τρόπο που αναμειγνύει το παραδοσιακό φλαμένκο με σύγχρονα urban, χιπ-χοπ και R&B ακούσματα.

Η διεθνής της αναγνώριση ήρθε με το άλμπουμ-ορόσημο «El Mal Querer» (2018), ένα πτυχιακό πρότζεκτ που αναβίωνε μια μεσαιωνική ιστορία μέσα από μια μοντέρνα οπτική.

Η επιτυχία του «Motomami» (2022) εδραίωσε τη θέση της ως παγκόσμια σταρ, μια καλλιτέχνιδα που τολμά να “σπάει” τα μουσικά καλούπια και να γεφυρώνει πολιτισμούς, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές και πολλά βραβεία Grammy.