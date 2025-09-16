Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η Άννα Βίσση αποχαιρετά τον νεανικό της έρωτα 

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια αποχαιρετά τον θρυλικό ηθοποιό με μια συγκινητική ανάρτηση

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο θάνατος του θρυλικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και εκατομμύρια θαυμαστές του. 

Μεταξύ αυτών, η Άννα Βίσση εξέφρασε δημόσια τον δικό της συγκινητικό αποχαιρετισμό, αποκαλύπτοντας τη ξεχωριστή θέση που κατείχε ο Ρέντφορντ στην καρδιά της.

Μέσα από τα Instastories της, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ηθοποιού συνοδευόμενη από τη λιτή αλλά φορτισμένη φράση: «Αντίο στον νεανικό μου έρωτα».

Η ανάρτηση της

