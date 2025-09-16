Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η Άννα Βίσση αποχαιρετά τον νεανικό της έρωτα 

Ο θάνατος του θρυλικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και εκατομμύρια θαυμαστές του.

Μεταξύ αυτών, η Άννα Βίσση εξέφρασε δημόσια τον δικό της συγκινητικό αποχαιρετισμό, αποκαλύπτοντας τη ξεχωριστή θέση που κατείχε ο Ρέντφορντ στην καρδιά της.

Μέσα από τα Instastories της, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ηθοποιού συνοδευόμενη από τη λιτή αλλά φορτισμένη φράση: «Αντίο στον νεανικό μου έρωτα».

Η ανάρτηση της