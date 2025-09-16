Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η Άννα Βίσση αποχαιρετά τον νεανικό της έρωτα
Η Ελληνίδα τραγουδίστρια αποχαιρετά τον θρυλικό ηθοποιό με μια συγκινητική ανάρτηση
Ο θάνατος του θρυλικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και εκατομμύρια θαυμαστές του.
Μεταξύ αυτών, η Άννα Βίσση εξέφρασε δημόσια τον δικό της συγκινητικό αποχαιρετισμό, αποκαλύπτοντας τη ξεχωριστή θέση που κατείχε ο Ρέντφορντ στην καρδιά της.
Μέσα από τα Instastories της, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ηθοποιού συνοδευόμενη από τη λιτή αλλά φορτισμένη φράση: «Αντίο στον νεανικό μου έρωτα».
Η ανάρτηση της
