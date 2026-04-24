Η Ριάνα ξέρει καλά πώς να στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω της και το απέδειξε για ακόμα μία φορά. Η διάσημη σταρ και επιχειρηματίας δημοσίευσε την Πέμπτη 23 Απριλίου μια σειρά από άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες, προωθώντας τη νέα καλοκαιρινή συλλογή του brand της, Savage X Fenty.

Ποζάροντας με αυτοπεποίθηση σε έναν καναπέ, η Ριάνα παρουσίασε τη συλλογή «Mon Amour», φορώντας ένα κόκκινο φλοράλ σετ εσωρούχων που αποτελείται από σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, ζαρτιέρες και μια ιδιαίτερη μίνι φούστα.

Η λεζάντα της, «Savage summer loading», προκάλεσε αμέσως φρενίτιδα στους εκατομμύρια ακολούθους της, οι οποίοι την αποθέωσαν στα σχόλια χαρακτηρίζοντάς την «πιο καυτή από ποτέ».

Το brand, που ίδρυσε η ίδια το 2018, έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο της μόδας, προωθώντας τη συμπερίληψη και δημιουργώντας σχέδια για κάθε σωματότυπο.

Παρότι η Ριάνα αποχώρησε από τη θέση της CEO το 2023, παραμένει η «ψυχή» της εταιρείας ως εκτελεστική πρόεδρος.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram:

Πέρα από τις επιχειρηματικές της επιτυχίες, η προσωπική της ζωή βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο σύντροφός της, A$AP Rocky, σε πρόσφατες δηλώσεις του μίλησε με λατρεία για τη μητέρα των τριών παιδιών του.

Όπως αποκάλυψε, η Ριάνα έχει αλλάξει ουσιαστικά μετά τον ερχομό των παιδιών τους, χωρίς όμως να χάσει τη λάμψη και τη «μαγεία» της.

Ο γνωστός ράπερ τόνισε τη σημασία του να παραμένουν «φίλοι» και να συνεχίζουν να βγαίνουν ραντεβού, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως η πατρότητα τον έκανε πιο ευαίσθητο και αύξησε τον σεβασμό του προς όλες τις γυναίκες, βλέποντας τη δύναμη της συντρόφου του στον ρόλο της μητέρας.