Ριάνα: Προκάλεσε “σεισμό” στο Instagram με τις φωτογραφίες από τη νέα της καμπάνια εσωρούχων (pics)
«Έρχεται ένα “εκρηκτικό” καλοκαίρι» έγραψε η ποπ σταρ στην ανάρτησή της
Η Ριάνα ξέρει καλά πώς να στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω της και το απέδειξε για ακόμα μία φορά. Η διάσημη σταρ και επιχειρηματίας δημοσίευσε την Πέμπτη 23 Απριλίου μια σειρά από άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες, προωθώντας τη νέα καλοκαιρινή συλλογή του brand της, Savage X Fenty.
Ποζάροντας με αυτοπεποίθηση σε έναν καναπέ, η Ριάνα παρουσίασε τη συλλογή «Mon Amour», φορώντας ένα κόκκινο φλοράλ σετ εσωρούχων που αποτελείται από σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, ζαρτιέρες και μια ιδιαίτερη μίνι φούστα.
Η λεζάντα της, «Savage summer loading», προκάλεσε αμέσως φρενίτιδα στους εκατομμύρια ακολούθους της, οι οποίοι την αποθέωσαν στα σχόλια χαρακτηρίζοντάς την «πιο καυτή από ποτέ».
Το brand, που ίδρυσε η ίδια το 2018, έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο της μόδας, προωθώντας τη συμπερίληψη και δημιουργώντας σχέδια για κάθε σωματότυπο.
Παρότι η Ριάνα αποχώρησε από τη θέση της CEO το 2023, παραμένει η «ψυχή» της εταιρείας ως εκτελεστική πρόεδρος.
Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πέρα από τις επιχειρηματικές της επιτυχίες, η προσωπική της ζωή βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο σύντροφός της, A$AP Rocky, σε πρόσφατες δηλώσεις του μίλησε με λατρεία για τη μητέρα των τριών παιδιών του.
Όπως αποκάλυψε, η Ριάνα έχει αλλάξει ουσιαστικά μετά τον ερχομό των παιδιών τους, χωρίς όμως να χάσει τη λάμψη και τη «μαγεία» της.
Ο γνωστός ράπερ τόνισε τη σημασία του να παραμένουν «φίλοι» και να συνεχίζουν να βγαίνουν ραντεβού, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.
Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως η πατρότητα τον έκανε πιο ευαίσθητο και αύξησε τον σεβασμό του προς όλες τις γυναίκες, βλέποντας τη δύναμη της συντρόφου του στον ρόλο της μητέρας.
