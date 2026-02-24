Ρία Ελληνίδου: Το ταξίδι της στην Ταϊλάνδη ήταν δώρο του Δημήτρη Αλεξάνδρου – «Με έχει βασίλισσα»

Μια εβδομάδα συμπληρώνεται από τη στιγμή που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου προσγειώθηκαν στη μαγευτική Ταϊλάνδη, με τις κοινές τους αναρτήσεις να επιβεβαιώνουν πλέον την σχέση τους.

Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση που να επισημοποιεί τη σχέση τους, τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα και τα τρυφερά ενσταντανέ από το Πουκέτ μιλούν από μόνα τους.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο εξωτικό θέρετρο, σταματώντας πια να κρύβεται πίσω από την τυπική σιωπή των προηγούμενων μηνών.

Η μεγάλη αποκάλυψη ήρθε μόλις πριν από λίγες ώρες, όταν έγινε γνωστό πως αυτή η απόδραση δεν ήταν μια απλή εξόρμηση, αλλά το δώρο του Δημήτρη Αλεξάνδρου προς τη γνωστή τραγουδίστρια για τη γιορτή των ερωτευμένων.

Η ίδια η Ρία Ελληνίδου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, προχωρώντας σε μια αποκάλυψη κάτω από τα δεκάδες βίντεο που μοιράζεται με τους ακολούθους της στα social media.

Μέσα από τα σχόλιά της, η τραγουδίστρια δεν διστάζει να υπερασπιστεί δημόσια τον σύντροφό της, απαντώντας σε θαυμαστές και τονίζοντας με νόημα πόσο «κιμπάρης» είναι απέναντί της.

Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο είναι παραπάνω από θερμή, με τη Ρία Ελληνίδου να δηλώνει πως ο αγαπημένος της την προσέχει σαν βασίλισσα σε αυτό το ονειρικό ταξίδι.

Οι αναρτήσεις που έχουν κάνει στα social media: