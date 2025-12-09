Ρία Ελληνίδου – Άγιοι Ανάργυροι: Το τεχνικό πρόβλημα στο LIVE για τη φωταγώγηση του δέντρου (vid)

Όλα κυλούσαν καλά και χωρίς θέματα στον Δήμο Αγίων Αναργύρων. Η φωταγώγηση του δέντρου έγινε χωρίς απρόοπτα και το κέφι ανέβαινε με τις ερμηνείες της Ρίας Ελληνίδου.

Όταν ξαφνικά τα ηχεία άρχισαν να διακόπτουν την μετάδοση της μουσικής και της φωνής της αοιδού. Η ίδια ωστόσο έδειξε να μην ενοχλείτε και να προσπαθεί να «καλύψει» το τεχνικό πρόβλημα όπως θα έκανε κάθε σωστός επαγγελματίας.

Οι διακοπές δεν ήταν λίγες, αλλά το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά με την Ρία Ελληνίδου να τραγουδάει επί σκηνής για δύο ώρες.

