Rack: «Ο πατέρας μου πέθανε από δική του αμέλεια, δεν πήγε στο νοσοκομείο, έκανε μόνος του την επέμβαση»

Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε ο τράπερ Rack στη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Πένυ Καβέτσου, για την εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;». Ο καλλιτέχνης έκανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, μιλώντας για τον πρόωρο χαμό του πατέρα του και τον τρόπο με τον οποίο τον επηρέασε.

Ειδικότερα, ο Rack αναφέρθηκε στον πατέρα του, ο οποίος ήταν γνωστός ως «Λεκτικός Επεξεργαστής», τονίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη ζωή του και στην επιλογή του να ασχοληθεί με τη μουσική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Rack: Το βιογραφικό, η ηλικία, το πραγματικό όνομα, ο διάσημος πατέρας και τα τραγούδια

«Δουλεύω καθημερινά και ετοιμάζω καινούρια πράγματα, το όνειρό μου είναι η μουσική μου να ταξιδέψει εκτός χώρας. Το ψευδώνυμο Rack μου το έδωσε ένας Αμερικανός φίλος του πατέρα μου, γιατί δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά μου, Ηρακλής», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάτι άλλο πέραν της μουσικής λόγω του μπαμπά μου, που ήταν ο Λεκτικός Επεξεργαστής. Είχε πλούσιο λεξιλόγιο, μπορεί να μην τελείωσε το σχολείο αλλά διάβαζε όλη μέρα. Η ευστροφία του τον έκανε να ξεχωρίσει. Ήταν πολύ γλυκός αλλά και αυστηρός, όταν χρειαζόταν».

«Ο μπαμπάς μου επισκέφθηκε το Άγιο Όρος για ένα ντοκιμαντέρ, όταν τον τσίμπησε σκορπιός. Πέθανε από δική του αμέλεια, επειδή δεν πήγε στο νοσοκομείο, έκανε μόνος του την επέμβαση. Πάω κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος, στην κορυφή και έχω προστάτη τον Αρχάγγελο Μιχαήλ», εξομολογήθηκε ο Rack σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: