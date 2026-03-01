«Πύραυλος έπεσε 500 μέτρα από το σπίτι μου» – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Trannos για την κατάσταση στο Ντουμπάι (Φωτογραφία)

Στην κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι στάθηκε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Trannos.

Μάλιστα, όπως έγραψε ήταν τυχερός γιατί έφυγε από το Ντουμπάι στις 27 του Φλεβάρη, μια μέρα δηλαδή πριν γίνουν οι επιθέσεις από ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

«Παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι. Ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα… Επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο τελευταίος πύραυλος έπεσε κυριολεκτικά 500 μέτρα από εκεί που έμενα. Εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση. Δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος. Φτάνει πια. Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;».