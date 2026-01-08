Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για εμένα – Δεν κάνω μεγάλα σχέδια»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης χαρακτήρισε το 2025 ως μια ιδιαίτερη και διδακτική χρονιά σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν την Πέμπτη (8/1) στο «Happy Day». Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως το έτος που πέρασε του υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι να παραμένει κανείς ουσιαστικά «παρών» στις στιγμές και στα γεγονότα της ζωής του.

Παρά τη σημασία των μαθημάτων που αποκόμισε, ο ίδιος επέλεξε να μην προχωρήσει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές του εμπειρίες και ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να κάνει μεγάλα σχέδια για το μέλλον, προτιμώντας να εστιάζει στην παρούσα φάση της διαδρομής του.

«Ήταν κάπως ιδιαίτερη η χρονιά. Οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε on camera τι με δίδαξε το 2025, αλλά μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα. Και το πόσο, όταν είμαστε εδώ, σε παρόντα χρόνο εννοώ, να είμαστε θετικοί και να έχουμε φως απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, το σήμερα είναι εδώ», δήλωσε ο ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι το 2025 υπήρξε μια εξαιρετικά επώδυνη χρονιά για τον γνωστό ηθοποιό, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με την απώλεια και των δύο γονιών του. Η μητέρα του έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο, σημαδεύοντας την αρχή μιας πολύ δύσκολης περιόδου για τον ίδιο.

Μόλις τρεις μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, ο πατέρας του απεβίωσε, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο βαθιάς προσωπικής οδύνης για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.