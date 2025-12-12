Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Θρήνος για τον αγαπημένο ηθοποιό – Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας, βυθίζοντας τον ηθοποιό σε βαθύ πένθος. Ο ίδιος έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αναλυτικότερα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρέτησε τον πατέρα του κοινοποιώντας μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια μαζί με μια πρόσφατη, συνοδευόμενη από ένα τρυφερό κείμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Δύσκολες ώρες για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Πέθανε η μητέρα του

Η απώλεια αυτή έρχεται να προστεθεί στον πόνο του ηθοποιού, καθώς μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε χάσει και τη μητέρα του.

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Θα ήθελα να σε είχα και άλλο. Ξεκουράσου ομορφιά μου, σε αγαπώ πολύ…», έγραψε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο Instagram.

Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram: