LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Πέθανε η μητέρα του

Το συγκινητικό μήνυμα του ηθοποιού

Δύσκολες ώρες για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Πέθανε η μητέρα του
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Βαρύ είναι το πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος πέθανε η μητέρα του.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός, ανεβάζοντας στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/9.

Η φωτογραφία συνοδευόταν από ένα συγκινητικό μήνυμα που έγραφε “Ξεκουράσου μανα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα ❤️ 20/09/2025”.

Δείτε τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης:

LIFESTYLE

