Δύσκολες ώρες για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Πέθανε η μητέρα του
Το συγκινητικό μήνυμα του ηθοποιού
Βαρύ είναι το πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος πέθανε η μητέρα του.
Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός, ανεβάζοντας στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/9.
Η φωτογραφία συνοδευόταν από ένα συγκινητικό μήνυμα που έγραφε “Ξεκουράσου μανα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα ❤️ 20/09/2025”.
Δείτε τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης:
