Τέλος στη στενή συνεργασία και τη φιλία τους έβαλαν η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και η Έλενα Χριστοπούλου. Η είδηση, που αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώθηκε με το αμοιβαίο unfollow των δύο γυναικών στο Instagram.

Αναλυτικότερα, οι δύο πρώην συνεργάτιδες διατηρούσαν για χρόνια άψογες σχέσεις και μεγάλη εκτίμηση η μία προς την άλλη, ενώ η Πηνελόπη Αναστασοπούλου συνεργαζόταν επί μακρόν με την εταιρία που διατηρεί η booker Έλενα Χριστοπούλου.

Ωστόσο, η συνεργασία αυτή έχει πλέον λήξει, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σημαντικής επαγγελματικής και προσωπικής σχέσης.

«Μάθαμε μια πληροφορία ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έληξε την συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου, δεν είναι FAB πλέον. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την Πηνελόπη να ξε-ακολουθεί την Έλενα Χριστοπούλου. Να θυμίσω ότι υπήρχε και το ίδιο από την Πηνελόπη και στην Σοφία Μουτίδου», αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου.

Η Κατερίνα Καινούργιου από την πλευρά της σχολίασε: «Εγώ θυμάμαι τότε με την δικαστική διαμάχη η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είχε βγει και είχε υποστηρίξει πάρα πολύ την Έλενα Χριστοπούλου, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχει λήξει και η συνεργασία τους και η καλή τους μεταξύ τους σχέση».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: