Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Η δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου συνεχίζεται και αυτό είναι όλο»

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου προχώρησε σε μια αποκαλυπτική συζήτηση στη Ζήνα Κουτσελίνη. Το μοντέλο και παρουσιάστρια κλήθηκε να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στην κρίσιμη ερώτηση για το ποιο είναι το status των σχέσεών της σήμερα με την Έλενα Χριστοπούλου, την πρώην στενή συνεργάτιδα και μέντορά της.

Η απάντηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ήταν σαφής, σύντομη και αρκέστηκε να ξεκαθαρίσει ότι πλέον ανάμεσά τους υπάρχει μόνο μια δικαστική διαμάχη και τίποτα άλλο.

«Πλέον υπάρχει μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο», είπε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες η διαμάχη κορυφώθηκε, καθώς η Ηλιάνα προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με τις νομικές αυτές ενέργειες, το μοντέλο ζητά αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη, καθιστώντας πλέον τη ρήξη τους επίσημη και αμετάκλητη.

