Πηγή Δεβετζή: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, ευτυχώς ήρθαν οι αγρότες από τα μπλόκα και βοήθησαν»

Στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά το σοβαρό ατύχημα στην Εγνατία Οδό, η Πηγή Δεβετζή περιέγραψε στην εκπομπή «Buongiorno» τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν το αυτοκίνητό της ανατράπηκε μέσα σε τούνελ. Η Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε φανερά συγκινημένη, τονίζοντας το μέγεθος της επικινδυνότητας του τροχαίου που σημειώθηκε πάνω από το Παληό Καβάλας.

Η ίδια απέδωσε τη σωτηρία της σε ένα θαύμα, δηλώνοντας με σιγουριά πως ο Θεός ήταν εκείνος που την προστάτεψε από τα χειρότερα. Παρά το σοκ της ανατροπής, η αθλήτρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι κατάφερε να βγει σώα από το κατεστραμμένο όχημα.

Όλα όσα είπε η Πηγή Δεβετζή

«Δεν μπορούσα να ηρεμήσω στο νοσοκομείο, σκεφτόμουν πώς θα το πω στη μαμά μου. Εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Νικολάου. Δίπλα μου ήταν ο Θεός, υπάρχει ο Θεός, πιστεύω πολύ σε Eκείνον. Η πίστη σώζει», ανέφερε αρχικά για το τροχαίο η Πηγή Δεβετζή.

Και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ είμαι καλή οδηγός γενικά. Πήγαινα στη Λάρισα, σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ. Ήμουν μόνη μέσα στο αμάξι, ήταν να έρθει και ένας φίλος μου αλλά δεν ήρθε τελικά. Η μαμά μου, μου είπε “μην πας, βρέχει”, σαν να είχε προαίσθημα. Όταν πάω να μπω στο τούνελ – πήγαινα με 80χλμ- έχασα τον έλεγχο. Έσκασε το πίσω λάστιχο».

«Πήγα μετωπική και χτύπησα. Νόμιζα ότι σκοτώθηκα, είπα μάνα αντίο. Έκανα τον σταυρό μου και είπα “Θεέ μου, δεν έπαθα τίποτα”. Ξαφνικά είδα να έρχεται πάνω μου ένα αμάξι, ένα φορτηγάκι, έκανε ελιγμό και σταμάτησε. Μετά πέρασε και μια άλλη κοπέλα και ήταν αυτή που με βοήθησε να βγω από το αμάξι», εξομολογήθηκε η Πηγή Δεβετζή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: