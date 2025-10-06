Πέτρος Κωστόπουλος σε Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Έχεις 3 εκπομπές τώρα μόνο, δώσε κάτι»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (06.10.2025) στην εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – special edition» και είχε έναν ιδιαίτερο διάλογο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο πρώην εκδότης και δημοσιογράφος συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι, υποστηρίζοντας την παίκτρια να φτάσει στο μέγιστο δυνατό χρηματικό έπαθλο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προσκάλεσε τον Πέτρο Κωστόπουλο στο «The 2Night Show», λέγοντας: «Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αναλυτικά, όταν θα βρεθούμε τετ α τετ στο “2Night”, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, για να μιλήσουμε για το πώς περνάς».

Με χιούμορ, ο Κωστόπουλος του απάντησε: «Μια χαρά θα είσαι, μέχρι τότε σε βλέπω με 4 εκπομπές. Έχεις 3 τώρα μόνο, δώσε κάτι». Ο Αρναούτογλου ανταπάντησε χαμογελώντας: «Με 4; Με 4 εκπομπές. Τώρα έχω 3. Τρεις είναι λίγες, δεν… βγαίνω, Πέτρο μου».