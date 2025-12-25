Πατ Φιν: Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός – Είχε παίξει και στα “Φιλαράκια” και στο “Seinfeld”

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο κωμικός ηθοποιός Πατ Φιν, γνωστός ως Τζο Μάγιο στη σειρά Seinfeld και ως Δρ. Ρότζερ στα Φιλαράκια.

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 22/12 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ έναν άγνωστο – μόνο φίλους που δεν γνώριζε ακόμα», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έζησε τη ζωή του πλήρως – με χαρά και ενθουσιασμό», προστίθεται ακόμα στην ανακοίνωση. Pat Finn, a prolific TV character actor and comedian best known for his recurring role as friendly neighbor Bill Norwood on ABC’s "The Middle," died Monday at his Los Angeles home following a three-year battle with cancer. He was 60. https://t.co/6c90vGWafV pic.twitter.com/IWXKMxM071 December 24, 2025

Ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος του Πατ Φιν ήταν στο George Wendt Show το 1995, όπου εμφανίστηκε ως αδελφός του ομώνυμου χαρακτήρα. Είχε επίσης ρόλο στο Murphy Brown μεταξύ 1995 και 1997.

Υποδύθηκε τον Τζο Μάγιο στο Seinfeld το 1998, παριστάνοντας έναν οικοδεσπότη πάρτι που είναι γνωστός για το ότι αναθέτει κουραστικές εργασίες στους καλεσμένους του.

Επίσης, έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς εκπομπές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμπεριλαμβανομένων των King of Queens, Friends, – όπου έπαιξε τον σύντροφο της Μόνικα – That ’70s Show και House.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν γνωστός και για τον ρόλο του ως Μπιλ Νόργουντ στο The Middle, ο οποίος εμφανίστηκε σε οκτώ σεζόν μεταξύ 2011 και 2018.

Στις ταινίες που έπαιξε περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι It’s Complicated (2009) και Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πατ Φιν, εκτός από τους ρόλους του στην οθόνη, έκανε αυτοσχεδιασμούς και δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, όπου ήταν επίκουρος καθηγητής.