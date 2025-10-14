Πασχάλης: «Έκλεισα τα 79, προσέχω τη διατροφή μου, δεν τρώω γλυκά, δεν πίνω και δεν καπνίζω»

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, το πλατό της εκπομπής «Happy Day» και η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκαν έναν ζωντανό θρύλο της ελληνικής ποπ, τον αγαπημένο τραγουδιστή Πασχάλη. Ο καλλιτέχνης βρέθηκε στην εκπομπή για να συζητήσει, μεταξύ άλλων, για τα 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στη μουσική βιομηχανία.

«Κλείνω 60 χρόνια στο τραγούδι, δεν έχω λείψει ποτέ από τη σκηνή, είμαι συνεχώς παρών. Σε όλη αυτή την πορεία υπάρχουν διακυμάνσεις, δεν γίνεται να είσαι συνεχώς πρώτος στην επικαιρότητα», είπε αρχικά ο Πασχάλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε λέγοντας: «Έκλεισα τα 79, δεν γυμνάζομαι απλά προσέχω τη διατροφή μου. Δεν τρώω γλυκά, τρώω πολλά φρούτα, δεν πίνω και δεν καπνίζω. Από τον ύπνο μου είμαι ευχαριστημένος, έξι ώρα μου είναι αρκετές».

Για την κόρη του ανέφερε: «Η κόρη μου είναι σπουδαία συνθέτης στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Στο λύκειο έδωσε δύο φορές Πανελλήνιες για τη νομική. Τη δεύτερη φορά μας έπιασε και μας είπε ότι δεν θέλει να γίνει δικηγόρος, αλλά μουσικός».

«Σπούδασε, πήρε τα πτυχία της και σήμερα είναι μουσικοσυνθέτης. Από μικρή ηλικία φαινόταν ότι έχει συνθετικό ταλέντο. Η κόρη μου είναι σε μια σχέση με ένα εξαιρετικό παιδί, είναι Γάλλος και ασχολείται με τη γραφιστική», συμπλήρωσε ο Πασχάλης.