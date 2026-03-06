Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Ντύθηκαν Flintstones στο μασκέ πάρτι για τα γενέθλια του Fipster (pics)

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έκλεψαν τις εντυπώσεις στο φαντασμαγορικό μασκέ πάρτι που διοργάνωσε ο γνωστός YouTuber Fipster για τα 30α γενέθλιά του. Ο Φίλιππος Ιωάννου γιόρτασε την αλλαγή της δεκαετίας με ένα concept εμπνευσμένο από τα αγαπημένα παιδικά καρτούν, καλώντας τους φίλους του να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους και να μεταμορφωθούν στους ήρωες των παιδικών μας χρόνων.

Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε να ταξιδέψει στην προϊστορική εποχή της δεκαετίας του ’90, ντυμένοι ως Σταλίτσα και Μπαμ-Μπαμ από τους θρυλικούς «Flintstones».

Η μεταμφίεσή τους ήταν απόλυτα πετυχημένη και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, καθώς η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο δημοφιλής ηθοποιός έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδιά με την ψυχή τους.

Μέσα από τα αμέτρητα Instagram stories που ανέβασαν οι καλεσμένοι, πήραμε μια καλή γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα.

Οι περισσότερες στολές ήταν εμπνευσμένες από γνωστές ταινίες και κινούμενα σχέδια, όμως εκείνη που ξεχώρισε για τον θεατρικό της χαρακτήρα ήταν του ίδιου του εορτάζοντα, ο οποίος εμφανίστηκε ως «Maleficent».

Στο πλευρό του Fipster βρέθηκαν πολλοί αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες του από τον χώρο της τηλεόρασης και του διαδικτύου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους είδαμε τη Μαίρη Συνατσάκη, τη Μαρία Σολωμού, τον Παύλο Σταματόπουλο και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου. Επίσης, το παρών έδωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: