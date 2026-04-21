Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/4) ο Πάνος Μουζουράκης, δίνοντας το «παρών» σε μια λαμπερή κινηματογραφική πρεμιέρα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τις μεγάλες αλλαγές στην προσωπική του ζωή, αλλά και για τα επαγγελματικά του σχέδια.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η επικείμενη βάφτιση του γιου του. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, πιθανότατα κοντά στα πρώτα γενέθλια του μικρού, σε τοποθεσία εκτός Αθηνών με την Αίγινα να φαντάζει ως ο επικρατέστερος προορισμός.

Διαβάστε επίσης: Πάνος Μουζουράκης: Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί του – Το όνομα που θα του δώσει

Όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, έχει αφήσει όλες τις λεπτομέρειες στη σύζυγό του, ενώ αποκάλυψε πως ο γιος του θα έχει τρεις νονούς, ανάμεσα στους οποίους θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου.

«Η βάφτιση του γιου θα γίνει λίγο πριν τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου. Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουνε τρεις νονοί. Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου. Το μυστικό της επιτυχίας… είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου.

Δεν μας έχουν ενημερώσει για το Voice. Αυτό θα σας το πούνε και οι πιο παλιοί συνάδελφοι, ότι μας ενημερώνουν μία βδομάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Ο Akylas ήταν στην ομάδα μου! Γενικότερα, φέτος με τη Eurovision, μπράβο στον Akyla και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν απ’ το διαγωνισμό», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

Θυμίζουμε ότι από τον Μάιο του 2025, η οικογένεια του Πάνου Μουζουράκη και της Μαριλούς Κόζαρη μεγάλωσε, καθώς υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η άφιξη του μικρού έφερε μεγάλη χαρά στο ζευγάρι, συμπληρώνοντας την ευτυχία τους δίπλα στην πρωτότοκη κόρη τους, Ευελένη. Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σε πρόσφατες τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Πάνος Μουζουράκης αποκάλυψε ότι η ζωή με δύο παιδιά στο σπίτι είναι μια νέα, όμορφη πρόκληση, ενώ τόνισε πόσο πολύ απολαμβάνει τον ρόλο του πατέρα για δεύτερη φορά.

Όσον αφορά το όνομα του μικρού, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να τον ονομάσει Παναγιώτη, τιμώντας έτσι τον πατέρα της Μαριλούς.

