Πάνος Ιωαννίδης: Έγινε 50 ετών! Το πάρτι γενεθλίων και η τούρτα έκπληξη με δόσεις χιούμορ (Εικόνες)

50 ετών έγινε ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef, Πάνος Ιωαννίδης, και τα γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων, λίγo πριν από την πρεμιέρα του νέου κύκλου του δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τούρτα-έκπληξη που του ετοίμασαν οι φίλοι του, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου (17.01), ο Πάνος Ιωαννίδης υποδέχτηκε συγγενείς και στενούς φίλους στο κατάστημά του στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλευρό του βρέθηκαν και οι συμπαρουσιαστές του στο MasterChef, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τους οποίους μοιράζεται για ακόμη μία σεζόν τη θέση του κριτή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο γνωστός σεφ έσβησε την ιδιαίτερη τούρτα που απεικόνιζε τη φιγούρα του με τη χαρακτηριστική λευκή στολή του μάγειρα, αποκαλύπτοντας τη συμπλήρωση των 50 του χρόνων. Η τούρτα γενεθλίων

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα εορταστικό, με τον ίδιο να δείχνει ότι απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς.